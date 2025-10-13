Croce Azzurra, ex sede e polemiche: "Cacciati per fare spazio al degrado"

"Mi si stringe il cuore ogni volta che passo davanti all’ex sede della Croce Azzurra. È il simbolo dell’abbandono e dell’indifferenza". Con queste parole, cariche di amarezza, Michele Tetta, presidente della Croce Azzurra di Porto Recanati, racconta la delusione e la rabbia per la situazione dei locali dell’ex Zanella, in via Argentina, lasciati ormai da dieci mesi nel degrado più totale dopo lo sfratto delle associazioni di soccorso. "Ho trovato l’insegna rotta, le erbacce ovunque, transenne, vetri distrutti. Sembra un deposito abbandonato. E pensare che ci hanno fatto uscire di corsa dicendo che c’erano già cinque compratori pronti".

L’ex sede, condivisa per anni con la Croce Bianca, è stata consegnata al Comune nel dicembre 2024, dopo una lunga trattativa che Tetta definisce "una forzatura amministrativa". Da allora, però, nulla è accaduto: l’edificio resta chiuso e inutilizzato. "Dicevano che avevano fretta di liberarlo perché c’erano acquirenti interessati, ma oggi è pieno di topi e degrado. È una vergogna". Il presidente della Croce Azzurra non usa mezzi termini: "In quei locali ci sono vent’anni del mio volontariato. Li avevamo sistemati, imbiancati, con il parquet nuovo. Siamo andati via senza opporre resistenza, lasciandoli puliti. E oggi vedere tutto abbandonato mi fa male". Tetta sottolinea anche l’impegno dei volontari nel ricostruire da zero l’associazione, ora trasferita nella zona industriale, dove paga mille euro di affitto mensile. "Ci hanno buttato fuori, ma non ci siamo arresi. Abbiamo preso nuovi locali, li abbiamo sistemati, ci siamo iscritti alla protezione civile regionale e all’associazione per la distribuzione dei pasti ai bisognosi. Abbiamo riattivato anche i ragazzi dei servizi socialmente utili. Ora siamo più determinati di prima".

La delusione verso l’amministrazione comunale resta forte: "Non si sono mai preoccupati di sedersi a un tavolo con noi. Dicevano: "Andate via dall’ex Zanella e vi daremo tutto l’aiuto possibile". È passato un anno e non abbiamo ricevuto nemmeno una telefonata. Questa realtà "non ha più neanche la guardia medica". "Porto Recanati ha 12mila abitanti, il doppio d’estate, e non c’è più un servizio medico di continuità. È inaccettabile. Quando chiederò l’accreditamento dell’associazione, la prima battaglia che farò sarà riportare la guardia medica in città". Asterio Tubaldi