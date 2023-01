Croce Bianca, Monachesi risponde a Zamponi: "Quando ha effettuato i sopralluoghi non idonei?"

Non ci sta Mauro Monachesi, vicepresidente della Croce Bianca di Porto Recanati, alle parole di Ermanno Zamponi, direttore del sistema emergenza territoriale 118. Quest’ultimo aveva dichiarato, sulle nostre colonne, che la sede dell’associazione portorecanatese non risulta a norma per essere accreditata. "L’11 gennaio sono apparse le dichiarazioni del dottor Zamponi circa la sede della Croce Rossa, spuntata dal giorno alla notte a Porto Recanati, a dicembre – aggiunge Monachesi –. Si legge che Zamponi ha già effettuato con la commissione sanitaria il necessario sopralluogo dei locali situati in via Masaccio. Una rapidità sconcertante, considerato che la Croce Bianca ha presentato domanda di autorizzazione e accreditamento il 7 dicembre 2021, senza beneficiare della visita di Zamponi, nonostante i numerosi solleciti. Poi c’è la nota Croce Gialla che, come riferisce Zamponi, è stata ‘un compromesso’. Ma vi è di più, Zamponi si espone affermando di aver effettuato i sopralluoghi nella sede della Croce Bianca ritenendoli non idonei: Quando? In presenza di chi? C’è un verbale in proposito? A noi risulta solo un silenzio tombale su una questione scomoda, soprattutto per la giunta Michelini. A questo punto non ci resta che approfondire la questione nelle sedi opportune, capire se i locali delle varie associazioni siano effettivamente idonee, tutte quante".