Croce Gialla, due nuove ambulanze per i 35 anni

La Croce Gialla di Recanati ha due nuove ambulanze che vanno, così, ad arricchire il suo parco-auto formato oggi da 22 mezzi per il soccorso sanitario e il trasporto sociale. La benedizione dei due nuovi mezzi è avvenuta domenica scorsa, in occasione dei 35 anni di attività del sodalizio recanatese.

L’occasione è stata colta anche per presentare il bilancio sociale. Oggi sono 80 i volontari attivi all’interno del sodalizio recanatese a cui si aggiungono 13 dipendenti e cinque collaboratori. Nel 2022 sono stati distribuiti 220 pacchi alimentari mensilmente, consegnati a domicilio pasti caldi a quattro persone non autosufficienti per 365 giorni all’anno, 3.900 gli interventi per emergenza 118, 14.248 servizi in totale nello scorso anno, 440.649 chilometri percorsi di cui 161.791 per trasporti non sanitari. La "Croce Gialla Recanati" venne costituita il 21 luglio 1988 su iniziativa di un gruppo di cittadini recanatesi. Nell’occasione si è festeggiata anche la 23esima edizione della festa del volontario, con un pranzo sociale da Moretti. Un momento di condivisione e allegria, ma anche un tempo per ringraziare tutti i volontari che ogni giorno ci mettono del loro.