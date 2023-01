Croce Gialla versione Social Food: aumentate le domande nel 2022

Sono sempre di più le famiglie recanatesi che si rivolgono alla Croce Gialla per chiedere il pacco alimentare previsto con il progetto del Social Food, nato nel 2016 su iniziativa dell’amministrazione e della fondazione Ircer, a cui si è aggiunto anche il "Banco alimentare". L’amministrazione ha rinnovato, in questi giorni, l’accordo con il sodalizio recanatese mettendo a disposizione la somma di 19mila euro a cui si vanno ad aggiungere i circa 5mila euro non spesi. "Nel 2022 – precisa Franco Cesini, presidente della Croce Gialla – abbiamo aiutato oltre 200 famiglie compresi alcuni ucraini ospiti in città. Ogni mese abbiamo distribuito più di 600 chili di pasta e 800 di farina, 800 litri di polpa di pomodoro e 400 chili di zucchero. Sono numeri importanti. L’amministrazione sostiene l’80% dei rifornimenti, l’altro 20% ci viene donato dal Banco". Ad individuare gli aventi diritto sono i servizi sociali del Comune mentre la Croce Gialla provvede alla gestione del servizio, compresa la consegna dei pasti a domicilio confezionati dalla mensa della casa di riposo. Nei pacchi inoltre ci sono buoni per l’acquisto di carne e pesce e di prodotti freschi donati da supermercati o negozi.

ant. t.