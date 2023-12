Croce Rossa, arrivano due nuovi mezzi

Doppio appuntamento domani, alle 10.45, nell’oratorio Don Bosco di Porto Potenza. La Croce Rossa locale organizzerà lì un momento di aggregazione e riconoscimento nei confronti di chi, volontariamente, si spende sempre per il bene di tutti. "La Giornata della consegna delle benemerenze della Croce Rossa – dice sindaco Noemi Tartabini – rappresenta non solo la gratificazione e l’attestato di stima per chi presta la propria opera per gli altri senza nulla a pretendere, ma è anche un messaggio di comunità attiva, aperta, civile e solidale. La preziosa opera dei nostri volontari è quotidianamente sotto i nostri occhi e, forse, ce ne accorgiamo solo quando siamo toccati in prima persona. A loro, va la nostra ammirazione". Nella stessa mattinata verranno inaugurati due nuovi mezzi, che arricchiranno il parco macchine della Croce Rossa, donati dall’azienda Goldenplast, grazie a Germano Ercoli.