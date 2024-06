Croce Rossa delle Marche,. Del Balzo eletta presidentessa

Rosaria Del Balzo Ruiti (nella foto) è stata eletta alla guida della Croce Rossa delle Marche. Già al vertice dell’associazione nel comitato provinciale e della fondazione Carima dal 2015 al 2023, la maceratese ha alle spalle una laurea in giurisprudenza e una vita dedicata al mondo dell’associazionismo e del volontariato, con esperienze come l’Unitalsi, oltre che in ambito di teatro e formazione. Ha ricoperto la carica di presidente della Carima Arte, gestendo le collezioni di palazzo Ricci. I candidati consiglieri per la Croce Rossa regionale che la hanno appoggiata sono Cristiana Biancucci per il comitato di Ascoli Piceno, Antonio Biancadori per quello di Pesaro, Maurizio Mantini per Osimo, Danilo Mastrogiacomo per Ancona e Matteo Zannini per Cingoli. Per lei si tratta di un bel riconoscimento, dopo tanti anni di impegno per far crescere l’attività solidale della Cri maceratese.

Fra i punti del suo programma strategico si legge la volontà di supportare i comitati territoriali e sostenere le attività, il voler incentivare le collaborazioni tra i vari comitati Cri, sostenendo il volontariato e la formazione anche per aumentare la fiducia nella Croce Rossa come ausiliario degli enti pubblici.

La presidentessa neoeletta nel ruolo di vertice della Croce Rossa nelle Marche, tra qualche giorno, ha anunciato la presentazione della squadra che, insieme con lei, coordinerà le attività regionali. Per il momento Del Balzo non ha voluto rilasciare dichiarazioni, in attesa di questo ulteriore passaggio ufficiale.

l. f.