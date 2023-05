Croce rossa, il cuore grande dei volontari

Mauro

Grespini

8 maggio è la Giornata mondiale della Croce rossa e Mezzaluna rossa. Già oggi tantissime città si tingono di rosso grazie alle divise di migliaia di volontari che fanno della "Cri" una grande organizzazione pronta ad affiancarci ogni giorno per prendersi cura di noi quando siamo più fragili. Tutto poggia sul senso di umanità che indirizza le coscienze verso la parte giusta. Quella di chi crede in una società fatta d’ascolto e pari opportunità. Quella di chi vuole un mondo alimentato dal bene, capace di vincere la superficialità usando l’arma più potente di tutte: l’interesse per la vita delle persone. La Croce rossa, oltre a essere imparziale e indipendente, rispetta anche un terzo principio, l’umanità. "Nato dall’intento di portare soccorso senza discriminazioni ai feriti sui campi di battaglia, il Movimento internazionale della Croce rossa e Mezzaluna rossa, a livello internazionale e nazionale, si adopera per prevenire e lenire in ogni circostanza le sofferenze degli uomini, per far rispettare la persona umana e proteggerne la vita e la salute; favorisce la comprensione reciproca, l’amicizia, la cooperazione e la pace duratura fra tutti i popoli". Tradotto: ogni volontario deve vedere davanti a sé soltanto la persona, senza distinzione di nazionalità, razza, religione, classe od opinioni politiche. Deve solo tener conto della priorità dell’emergenza. Occorre essere supereroi per riuscirci? Penso di no! Credo che sia sufficiente seguire quanto elencato nel principio di umanità. E il fatto che sempre più giovani si stiano avvicinando all’associazione ci fa ben sperare per il futuro. Dovremmo essere tutti volontari della Croce rossa, almeno nel cuore.