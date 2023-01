Croce Rossa in via Masaccio, la Regione pronta a dare l’ok Zamponi: "Poi l’assegnazione"

La Regione sembra sul punto di accreditare un distaccamento della Croce Rossa di Porto Potenza anche a Porto Recanati, per quanto riguarda il servizio 118. A fine dicembre, la commissione sanitaria ha svolta un sopralluogo nei locali scelti dalla Croce Rossa, situati in via Masaccio al Bivio Regina. "Ora la commissione dovrà consegnare il verbale alla Regione, da lì si capirà se la Croce Rossa sarà tra le associazioni che potranno far domanda per ottenere la convenzione a Porto Recanati – spiega Ermanno Zamponi, direttore del Sistema emergenza territoriale 118 –. Infatti, gli aspiranti devono essere in possesso dell’autorizzazione della Regione, e quindi essere accreditati. Dopodiché, con questi requisiti, possono partecipare. Ma ancora non sappiamo quando ci saranno le nuove assegnazioni. Le vecchie sarebbe scadute a fine anno, ma con la trasformazione ora in corso da Area Vasta 3 ad Ast (Aziende sanitarie territoriali), il discorso andrà in proroga per almeno due mesi". Perciò, il servizio di 118 continuerà a essere effettuato in città dalla Croce Gialla di Recanati, che ha una postazione provvisoria alla palestra Ballarini-Michelini, sorta dopo che la Croce Azzurra ha cessato la propria attività perché la sede non era più a norma. "Nel caso della Croce Gialla – riprende Zamponi – è stata una soluzione di emergenza, un compromesso per far sì che un punto strategico non rimanesse privo del servizio. Per quanto riguarda la Croce Bianca, che si trova in via Argentina, quei locali non sono idonei, abbiamo già svolto dei sopralluoghi". Zamponi precisa poi che, oltre ai locali in regola, tra i requisiti che devono avere le associazioni per essere accreditate, "sono due ambulanze con massimo sette anni di vita, e fornire una copertura di 365 giorni l’anno, H24. Mentre i rimborsi spesa che la Regione riconosce ogni anno, vanno dai 180mila fino ai 200mila euro. Non si può nemmeno escludere l’ipotesi che la convenzione possa essere condivisa tra più associazioni".

Giorgio Giannaccini