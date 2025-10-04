Croce verde, al via il corso. Una sala per Diomedi

Marche, toto-giunta

Alessandro Caporaletti
Macerata
CronacaCroce verde, al via il corso. Una sala per Diomedi
4 ott 2025
CHIARA MARINELLI
Per i volontari ciclo di lezioni sul soccorso: il centesimo curato dall’associazione. Il presidente Bartolucci ha ricordato il milite scomparso in un incidente a luglio.

Al via il 100° corso per militi volontari della Croce Verde, accolto nella sala della sede che sarà intitolata a Giacomo Diomedi, il volontario 35enne morto in un incidente in moto a luglio. Tanti i giovani (e non solo) presenti, che hanno deciso di intraprendere un percorso di formazione per aiutare il prossimo.

Ad aprire il 100° corso il presidente della Croce Verde, il dottor Cesare Bartolucci. "Vorrei ringraziare la dottoressa Orietta Luciani, responsabile della formazione, la direttrice sanitaria Donella Pezzola, i componenti del consiglio di amministrazione, dell’organo di controllo, i volontari, i dipendenti, il gruppo giovani, i capisquadra, il comitato esecutivo e tutto il gruppo di formatori qui presenti – ha detto Bartolucci –. Siamo in questa sala che prestissimo sarà intitolata a Giacomo Diomedi, il nostro milite scomparso questa estate in un tragico incidente stradale. Voglio rivolgere un pensiero a Giacomo e a tutti i militi, i soci, i consiglieri e i presidenti che da lassù costituiscono la nostra sezione celeste, e che qui sono rappresentati nelle insegne e nelle medaglie del nostro labaro. Scrive Papa Francesco nel suo libro postumo: “San Francesco ci insegna la restituzione di chi sa dire grazie. Rendere grazie ha una potenza antidepressiva. Ricevendo aiuti dagli altri sentiamo il bisogno di collaborare restituendo“. Ed è quello che la Croce Verde fa 365 giorni all’anno da 115 anni". Il corso di primo soccorso è tenuto da istruttori interni qualificati. Le lezioni sono costituite da una parte teorica, aperta a tutti, e una parte pratica per chi , ottenuto l’attestato e partecipato al tirocinio, vorrà diventare volontario.

Chiara Marinelli

