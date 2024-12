Croce Verde,. Babbo Natale arriva dal mare

Torna il consueto appuntamento con "Babbo Natale arriva dal mare" con la Croce Verde e la Guardia costiera, domani dalle 10. Sulla banchina di riva, in area portuale, grandi e bambini attenderanno Babbo Natale e i suoi elfi, che arriveranno a bordo della motovedetta della Capitaneria. Poi sulla slitta Babbo Natale e il corteo di aiutanti si dirigeranno in piazza XX Settembre per posizionarsi nella casetta allestita per le fotografie. Non mancheranno giochi, musica e divertimento. Il Babbo Natale della Croce Verde sarà disponibile per le foto anche domenica prossima. Il giorno della vigilia, inoltre, il Babbo Natale della Croce Verde consegnerà i doni nelle case dei civitanovesi.