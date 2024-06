Croce Verde, cambio al vertice. Caproli è il nuovo presidente

Cambio al vertice della Croce Verde di Morrovalle e Montecosaro che ha nominato come nuova guida Matteo Caproli, raccoglierà il testimone da Giuliano Bruschini. Si è svolta l’assemblea ordinaria dei soci dove, oltre all’approvazione del bilancio consuntivo 2023 e del preventivo 2024, ci sono state le votazioni per il rinnovo del consiglio direttivo. Il risultato ha portato all’elezione dei soci: Mara Capancioni, Matteo Caproli, Michele Cipriani, Michele Giovanni Curletta, Mauro Fabiani, Ludovica Grassetti, Andrea Mazzaferro, Ivan Porfiri, Graziano Sagripanti, Maria Sofia Sardellini e Simone Torresetti. Sono state assegnate le cariche elettive: presidente Matteo Caproli, vice Michele Giovanni Curletta. Il nuovo consiglio resterà in carica fino ad aprile 2027. "Con spirito di continuità che da 35 anni contraddistingue la gestione di questa importante associazione del territorio e nell’ottica di progettare un futuro in linea con i nuovi bisogni della popolazione – ha affermato il neopresidente Caproli - ci mettiamo al lavoro coscienti delle responsabilità che abbiamo nei confronti della cittadinanza, dei soci, dei volontari e dei dipendenti. Il 19 settembre inizierà il corso di primo soccorso aperto alla popolazione, che darà la possibilità di intraprendere il percorso per diventare militi. Un sentito ringraziamento a Giuliano Bruschini".