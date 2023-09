Croce Verde Civitanova: Al vertice arriva Tosi - Roberto Tosi nuovo presidente Croce Verde

Cambio al vertice della Croce verde, Roberto Tosi è il nuovo presidente. La nomina nella riunione del consiglio direttivo accompagnata da quella di Paloma Capozucca per la vice presidenza, con i due che andranno a sostituire i dimissionari Maurizio Petrucci (ex presidente) e Orietta Luciani (ex vice). Come detto, si é trattato di una nomina e non di elezioni, che invece si sono tenute lo scorso anno e che si ripeteranno nel 2025. Il neo presidente, ex bancario, continuerà a svolgere anche il ruolo di tesoriere, che interpretava già durante la guida Petrucci, ed é per questo che ha assicurato una gestione parsimoniosa delle risorse. Oltre a ciò, ha anche chiarito che rimarrà in carica fino al termine del mandato, e la volontà, non essendo un amante dei riflettori, di tenere un profilo piuttosto basso. Orietta Luciani rimane nel consiglio direttivo, insieme a lei , oltre a presidente e vice, anche la comandante del Corpo militi Sabina Mancia, il vice comandante e responsabile dell’autoparco Carlo Michilli, il segretario Oscar Monina, il responsabile degli autisti Mauro Fermani, la responsabile del vestiario Maria Grazia Marinsalda, l’addetto alle pubbliche relazioni e ai rapporti con gli altri enti Giuseppe Caputo e Guido Celaschi. Intanto, è atteso in questi giorni, l’arrivo di un nuovo furgone adibito ai servizi sociali e al trasporto dei disabili, in sostituzione di uno che è stato dismesso per aver raggiunto il limite massimo dei chilometri da effettuare. La stessa cosa è avvenuta, lo scorso giugno, per tre nuove ambulanze, inaugurate nel corso di una cerimonia molto partecipata e che vide la presenza di rappresentanti politici comunali e regionali.

Francesco Rossetti