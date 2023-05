Croce Verde diffamata "Un incubo durato 4 anni"

"Ci sono stato malissimo perché amministro un’azienda che ha fatto la storia, che offre servizi a 360 gradi e che si regge molto sui volontari. Questo periodo, così lungo, è stato uno strazio. Ora, per fortuna, è finita". Gianni Pigliapoco, presidente della Croce Verde Servizi, se da una parte può tirare un sospiro di sollievo dall’altra fa fatica a trovare le parole giuste: si commuove anche, mentre ricorda il calvario di questi ultimi quattro anni. Nel 2019, una abruzzese, ai tempi residente a Corridonia, aveva usato una foto macabra e irrispettosa per diffamare la Croce Verde di Macerata. Si è chiuso a fine aprile il processo alla donna, in merito a quanto avvenuto nel 2019 quando, su Google My Business, fu pubblicato un testo che criticava la società di onoranze funebri. Insieme al post, c’era una foto scattata in un cimitero (che è stato poi individuato, era quello di Gagliole) in cui si vedevano due uomini che reggevano un cadavere in piedi tra loro due. Il testo faceva credere che i due fossero addetti della Croce Verde, che avevano scherzato sui resti dei defunti scattandosi delle foto ricordo. Non era vero nulla: come dimostrato dalle indagini, i due non erano dipendenti della Croce Verde, che era quindi completamente estranea a quel gesto e quindi alla foto. Pigliapoco aveva denunciato subito l’accaduto. Il processo – l’accusa era diffamazione – si è chiuso con la condanna a 4 mesi di reclusione.

"Sai benissimo di non avere fatto nulla di male ma ti ritrovi in tribunale a dover rispondere a tante domande, allora ti affidi alla magistratura, non hai scelta – spiega oggi Pigliapoco –. Intanto, però, sono stato costretto ad andare 10 volte in tribunale, è stato davvero stressante". Precisa che "una cosa del genere non mi era mai capitata e mai avrei pensato di trovarmi di fronte a un’azione così sleale, che, purtroppo, ha fatto breccia nell’immaginario collettivo e nel cuore delle persone. La foto, peraltro, ancora persiste sul web, e questo non è giusto né corretto anche e soprattutto alla luce della recente condanna. La foto va immediatamente rimossa da ogni luogo e va fugato ogni dubbio sulla serietà e l’onestà della Croce Verde". Sono stati anni infiniti, passati nel tormento: "Tra i volontari e i soci c’era qualcuno che puntava il dito, come se avessimo combinato qualcosa di strano – sottolinea Pigliapoco –. Ma non solo. Anche da parte di altre imprese o di qualcuno dell’ambiente dell’ospedale ogni tanto veniva fuori la battutina indirizzata a noi. È stato molto pesante, oltre che questa foto ha coinvolto tutte le attività della Croce Verde, con gravi ripercussioni su vari settori. Non solo le onoranze funebri ne hanno fatto le spese. Il risultato è stato di gravi ripercussioni: c’è stato un calo di servizi, un calo di stima e, la cosa forse peggiore, che c’era chi dubitava di noi". Non è tutto: la questione si è talmente ingigantita "che è arrivata a toccare anche la mia famiglia – ricorda con dolore Pigliapoco –, i miei cari si sono trovati a subire battute. Un vero incubo, anche perché siamo in un piccolo centro, ci conosciamo tutti. Ci sono stato veramente male". Ora, "vorrei che ci fosse una sorta di riconoscimento da parte della collettività del lavoro svolto dalla Croce Verde in 120 anni e fino a oggi con la massima attenzione e il massimo rispetto delle persone. Dopo che siamo stati sbattuti in prima pagina dappertutto, ora vorremmo che fosse dato il giusto risalto alla conclusione della vicenda, che ha visto la condanna dell’imputata. Non vogliamo ombre su di noi, e anzi continueremo ad ampliare la gamma di servizi". A proposito, "abbiamo acquisito la sede di Mogliano, che è stata accreditata all’Asur. Da Macerata a Sarnano, tutta la zona è completamente scoperta, ora cerchiamo di strutturare un servizio verso l’entroterra, per creare nuove opportunità". La Croce Verde si sostiene con gli aiuti dei soci e dell’Asur: l’organizzazione di volontariato conta circa 1.000 soci, un centinaio di volontari e 7 dipendenti, mentre la Croce Verde Servizi circa 60 soci e 5 impiegati di base più altri 6 o 7 a chiamata tramite una cooperativa.