Croce Verde, dimissioni in blocco. Nuove elezioni per il direttivo

Dimissioni in blocco nella Croce Verde. Giovedì sera, dopo che è stato approvato il bilancio, si è riunito il consiglio direttivo, dimettendosi con circa dieci mesi d’anticipo rispetto alla naturale scadenza del mandato. Decadono dunque, il presidente Roberto Tosi e la vice Paloma Capozucca, che erano stati nominati lo scorso settembre, nonché i consiglieri Orietta Luciani, Sabina Mancia, Carlo Michilli, Oscar Monina, Mauro Fermani, Maria Grazia Marinsalda, Giuseppe Caputo e Guido Celaschi.

A quanto pare, alla base dell’addio ci sarebbero alcune diversità di vedute tra alcuni importanti esponenti. Tuttavia, il consiglio resterà in carica fino al 16 giugno, giorno in cui ci saranno le elezioni per il nuovo presidente, che dovrà essere uno tra i quasi tremila soci dell’associazione.

In questo lasso di tempo, potranno essere presentate le candidature, tramite un modulo da ritirare in segreteria. Le ultime votazioni si erano tenute a giugno 2022 e avevano portato all’elezione di Maurizio Petrucci e della sua vice Orietta Luciani. Poi, lo scorso settembre, il cambio al vertice, con le dimissioni degli stessi Petrucci e Luciani (che tuttavia rimase nel consiglio) e la nomina di Tosi e Capozucca. Adesso si avvia una nuova fase per l’organizzazione, che conta circa 250 volontari attivi e uno strutturato Gruppo giovani, portando avanti numerosi servizi nel territorio civitanovese e non solo.

f. r.