La Croce Verde di Macerata ha attivato una raccolta fondi come prima forma di aiuto alle popolazioni della Turchia e Siria, che sono state colpite dal violento terremoto. Eventuali offerte possono essere portate direttamente in sede o possono essere inoltrate con bonifico bancario a: Croce Verde Macerata, specificando nella causale: Aiuti Terremoto Turchia – Siria febbraio 2023. Le coordinate bancarie per aderire alla raccolta sono: IT50A0849113400000120101669 (Banco Marchigiano- Agenzia di Macerata) intestato a Croce Verde Macerata.