Croce Verde, in arrivo tre nuove ambulanze donate

Tre nuove ambulanze donate alla Croce verde e verranno tutte inaugurate domenica prossima, in occasione dell’assemblea ordinaria dei soci del sodalizio di via Aldo Moro. Si comincia alle 10 del mattino con il via all’assembla che verrà aperta dai saluti del presidente Maurizio Petrucci e in cui si parlerà della vita dell’associazione, degli obiettivi e dei risultati. Alle 11 in programma la messa, officiata da don Mario Colabianchi, e a seguire la benedizione dei mezzi del soccorso che vanno a sostituire quelli più usurati e a rinnovare un parco ambulanze che consente ogni giorno alla Croce Verde di prestare assistenza sul territorio, dalle emergenze fino ai servizi programmati. Con oltre cento anni di storia sulle spalle (è nata nel 1910) la Croce Verde svolge la sua attività in una città affezionata a questa realtà portata avanti da tanti volontari che prestano le loro capacita e il loro tempo per aiutare chi ha bisogno. Per questo la risposta di Civitanova è sempre stata generosa nei confronti dell’associazione. Quest’anno saranno tre le nuove ambulanze in pista, donate da privati e andranno a sostituirne altre pure donate a suo tempo da benefattori, mandate oggi in pensione dopo migliaia e migliaia di chilometri di servizio. Chi fosse interessato ed entrare a fare parte della famiglia della Croce Verde può recarsi direttamente nella sede di via Aldo Moro o telefonare allo 0733.816244 . Dal giugno dello scorso è stato rinnovato il direttivo e insieme al presidente Petrucci saranno al timone, per i prossimi tre anni, Orietta Luciani, vice presidente; Franco Baldassarini, responsabile tecnico della struttura; Mauro Fermani, responsabile degli autisti; Sabina Mancia, presidente del corpo dei militi; Carlo Michilli, vice presidente e responsabile dell’autoparco; Giuseppe Caputo, addetto alle pubbliche relazioni; Oscar Monina, segretario; Maria Grazia Marinsaldi, responsabile del vestiario; Eugen Costache, addetto ai social; Roberto Tosi, tesoriere.

l. c.