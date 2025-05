Croce Verde in festa con Macchini

Croce Verde all’appuntamento con i bilanci e con la sua storia. Il 14 giugno è stata convocata l’assemblea per l’approvazione del consuntivo. Una giornata significativa, in quanto saranno festeggiati i 40 anni dall’inaugurazione della sede di via Moro, costruita grazie all’instancabile lavoro dei volontari e al sostegno di tutta Civitanova. Al termine dell’assemblea, che inizierà alle 17.30, i volontari offriranno la pizza impastata da loro. Alle 21.30, nel retro della sede si terrà lo spettacolo "Scena muta" di e con Piero Massimo Macchini e con la regia di Leonardo Accattoli. Il via libera ai conti sarà anche l’occasione per il bilancio dell’attività svolta lo scorso anno.