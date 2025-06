Croce Verde in festa per cinque serate

Pronta a partire la quinta edizione della "Croce Verde in festa", tradizionale appuntamenti di inizio estate caratterizzato da cinque serate di musica dal vivo e spettacoli che si svolgeranno alla struttura "Crazi", presso la zona industriale di Corridonia. Si partirà domani dal concorso nazionale Miss Blumare organizzato in collaborazione con l’associazione commercianti Corridonia ed il giorno dopo spazio al teatro con la commedia dilettale dal titolo "Lu Vaùlle" di Gabriele Mancini e interpretata dalla compagnia teatrale "La Nuova". Musica e balli sono in programma invece per venerdì quando ad esibirsi sarà Marco Cimarelli con la sua orchestra mentre sabato sera sul palco salirà Omar Codazzi che per l’occasione presenterà insieme alla band il nuovo disco "L’atra mia metà". Si ballerà anche nella giornata finale di domenica che vedrà protagonista la performance musicale dell’orchestra con Matteo Tassi. Inoltre per ogni serata saranno aperti gli stand gastronomici a partire dalle 19.30.