Croce Verde. Un anno ricco di soddisfazioni

"Sono ampiamente soddisfatto del lavoro portato avanti in questi mesi. Nel prossimo futuro gli obiettivi sono un restauro della sede e portare a cento il numero delle edizioni dei corsi per militi volontari". Cesare Bartolucci, presidente della Croce verde di Civitanova, traccia un quadro generale dell’associazione a margine della cena di Natale che si è svolta sabato sera nella sede di via Aldo Moro. È stata una bella serata di festa cui hanno preso parte circa 200 persone tra volontari, autisti, giornalisti e rappresentanti di altre associazioni, molti dei quali omaggiati con targhe e benemerenze. Bartolucci, noto medico civitanovese, è già stato alla guida della Croce verde dal 2013 al 2019, poi è ritornato lo scorso giugno ed ora si avvia al nuovo anno con tanti bei propositi. "Da quando sono arrivato – dichiara – abbiamo inaugurato 6 nuovi mezzi di cui 2 furgoni e 4 ambulanze. Questo è stato possibile grazie a Banca Macerata, Atac e ai tanti cittadini che hanno deciso di donarci il loro 5X1000. Inoltre c’è stata un’importante risposta del corpo militi. Come nel 2013 il gruppo è fiorente, attivo e numeroso. Contiamo circa 250 volontari. I soci sono 1400 e vogliamo aumentarli parlando con le persone casa per casa, bar per bar". Nel 2024 sono state 4513 le uscite in emergenza e in questo caso le ambulanze hanno percorso 74.304 chilometri.

"A ciò bisogna – dichiara – bisogna aggiungere tutta l’attività svolta nell’ambito dei servizi programmati come il trasporto di disabili o delle persone dializzate. Ancora non siamo in grado di fornire tali dati, forse riusciremo farlo a gennaio però diciamo che si tratta di un lavoro sotterraneo, meno percepibile ma che in termini di chilometri percorso è forse tre volte tanto".

Nel frattempo "4 mezzi nuovi e altrettanti verranno dismessi per usura". Con il corso di Primo soccorso appena ultimato, ecco invece 28 nuovi volontari. "In primavera daremo il via al novantanovesimo corso con l’obiettivo di arrivare a 100 nel mese di settembre. Saremmo una delle poche associazioni in Italia ad averne indetti così tanti".

Altri obiettivi sono "un’ammodernata alla sede, realizzata nel 1985. La struttura – conclude Bartolucci – è ancora molto bella e funzionale però ci sarebbe bisogno di una rinfrescata alle pareti, di un rifacimento del tetto, degli infissi e dell’impianto di riscaldamento nuovi". Quindi l’intenzione di rimettere mano al sito dell’associazione per un aggiornamento.