Crocetti cita il Vangelo: "Chi è senza peccato"

La giornata della Liberazione dalle parti di Gianluca Crocetti (nella foto) ha il sapore del Vangelo, a cui ricorre per mandare messaggi, non tanto trasversali, a chi dopo la sentenza definitiva a suo carico per evasione fiscale ha commentato e criticato duramente la scelta di restare sui banchi dell’aula consiliare.

Con un post pubblicato sulla sua pagina Facebook, l’esponente della lista Civitanova Unica ha scritto "Buon 25 Aprile, “qui sine peccato est vestrum, primus lapidem mittat“ è una locuzione latina che tradotta letteralmente significa chi tra voi è senza peccato scagli la prima pietra ed è tratta dal Vangelo secondo Giovanni". Crocetti è stato al centro della polemica politica in questi giorni. Il sindaco Ciarapica ha difeso la sua scelta di non dimettersi e l’opposizione invece gli ha chiesto di farsi da parte, dopo la condanna passata in giudicato per operazioni che, nel 2012, lo hanno visto al centro di fatturazioni false a scopo dell’evasione Iva.

Nessun intervento ufficiale sul caso Crocetti da parte delle segreterie dei partiti e delle liste che sostengono l’amministrazione Ciarapica, mentre alcuni esponenti del centro destra, con iniziative isolate, si sono affidati ai social – come Giorgio Pollastrelli della Lega e Maria Luce Centioni di Fratelli d’Italia – dove hanno dissertato sul rapporto tra etica e politica, ma senza riferimento diretto al caso Crocetti, che però continua a agitare la maggioranza. Nell’ultima riunione di Fratelli d’Italia la questione è stata affrontata, perché considerata comunque imbarazzante. Una pressione che evidentemente Crocetti avverte ed è ricorso al Vangelo per mandare un messaggio a colleghi di coalizione e non per tirarsi fuori dall’angolo in cui è finito, considerando anche le tante critiche che si sono sollevate dalla città, insieme alle voci di molti suoi conoscenti e sostenitori che invece gli hanno mostrato solidarietà.

La condanna di Gianluca Crocetti, per il reato di evasione fiscale, è diventata definitiva dopo il verdetto della Corte di Cassazione, che ha respinto il ricorso presentato dal 45enne, esponente della lista Civitanova Unica, rispetto alla sentenza emessa dalla corte di appello di Ancona a un anno e sette mesi di reclusione, con il beneficio della sospensione condizionale, e alla confisca dei beni, immediatamente esecutiva, per la somma di 63mila euro, con interdizione dai pubblici uffici.