"Croceverdiadi", una giornata di festa per tutta la famiglia

Domenica, dalle 9 alle 12 e dalle 14.30 alle 17, la Croce Verde apre le porte della sede in viale Indipendenza per la terza edizione delle "Croceverdiadi". Una festa della famiglia dove i bambini potranno prendere visione e toccare con mano i mezzi di soccorso, guidare miniambulanze e macchinette elettriche. Al termine sarà consegnata la "patente del piccolo soccorritore". Sarà in funzione la "banca del giocattolo", dove i giochi in buono stato donati a Natale dai bambini maceratesi potranno essere riutilizzati dai bambini che ne faranno richiesta in cambio di una piccola offerta che sarà devoluta al "pronto soccorso della solidarietà" di via Lorenzoni. Per i genitori sono previste lezioni di disostruzione pediatrica e primo soccorso.