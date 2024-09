Crolla albero in piazza della Vecchia Pescheria dopo il maltempo

Un grosso albero situato in piazza della Vecchia Pescheria è franato a terra, finendo in mezzo alla strada, e quindi sono dovuti intervenire gli agenti della polizia locale e i volontari della Protezione civile per rimuoverlo. Lo segnala, a Porto Recanati, il comitato di quartiere Castennou (presieduto da Cristiana Mataloni). "Le piogge degli scorsi giorni non hanno risparmiato gli alberi del nostro parchetto – spiega il comitato Castennou –. Lunedì siamo stati avvertiti da un residente e ci siamo recati al parchetto, dove abbiamo già trovato la polizia locale impegnata a mettere in sicurezza la strada. Tutti insieme, abbiamo spostato la grande chioma ai margini della strada. Prontamente sono arrivati i volontari della Protezione civile e il consigliere di maggioranza Gianluigi Serena, i quali si sono adoperati per rimuovere il grande ramo caduto che da prima ostruiva la via e poi occupava il parco". Per questo motivo, i rappresentanti di quartiere ringraziano la Protezione civile per l’intervento svolto. "I volontari hanno pensato di tagliare la chioma dell’albero e riporla nel modo più ordinato possibile all’interno del nostro parchetto – riprende il comitato Castennou –. A breve, il Cosmari dovrebbe portarla via. Un doveroso ringraziamento va ai volontari della Protezione civile e al consigliere delegato, Gianluigi Serena che sono riusciti a risolvere con solerzia e grandissima professionalità la situazione".