Crolla parte del campanile della chiesa di Monte San Giusto

Monte San Giusto (Macerata), 20 maggio 2024 – Una porzione del campanile della chiesa di Santa Maria della Pietà , a Monte San Giusto, dove è conservata l’imponente pala d’altare con la Crocifissione di Lorenzo Lotto, è crollato all’interno di un cortile. Il sospetto è che il cedimento sia stato provocato dalle infiltrazioni d’acqua dovute alle piogge di questi giorni, o da un fulmine che avrebbe colpito la sommità del campanile.

I vigili del fuoco di Macerata sono intervenuti attorno alle 20, per mettere in sicurezza l’area e valutare la necessità di interdire l’accesso al pubblico.

Per fortuna comunque non ci sono stati feriti, anche se alcuni mattoni hanno colpito un’auto in sosta. Sul posto è intervenuto anche il sindaco Andrea Gentili. L’edificio si trova nel centro storico del paese, ed è celebre appunto per l’opera di Lorenzo Lotto che ospita.