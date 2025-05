Crolla cornicione durante i lavori del terremoto: evacuata famiglia

Tolentino, 13 maggio 2025 - Intervento dei vigili del fuoco ieri sera a Tolentino, in via Bezzi, nel centro storico. Un cornicione si è staccato da una casa in demolizione causando alcuni danni a due edifici vicini, di cui uno abitato. Il sindaco Mauro Sclavi quindi, in via precauzionale e per questioni di sicurezza, ha firmato un’ordinanza di sgombero; per la famiglia che vi abita (composta da quattro persone) è stata trovata come soluzione per la notte un b&b. Oggi dovrebbero terminare i lavori di abbattimento e, dopo i controlli necessari, il nucleo potrebbe rientrare a casa. Sul posto anche la Polizia locale e la responsabile dell’area lavori pubblici. La situazione è rimasta circoscritta. Non sono stati registrati feriti.

È successo intorno alle 19. Sul posto è intervenuta la squadra dei vigili del fuoco di Tolentino, con il supporto di personale da Macerata anche con il funzionario di servizio, che ha effettuato le verifiche per scongiurare la presenza di persone coinvolte. In via precauzionale il nucleo familiare è stato evacuato fino al termine delle verifiche necessarie. In pratica mentre erano in corso i lavori di una demolizione di un’abitazione in via Giovanni Bezzi, 7-9-11 si è verificato un crollo improvviso che ha causato danni alle facciate e alle coperture degli edifici vicini. A seguito del sopralluogo effettuato dall’ingegnere Lorenzo Calamita, ispettore dei vigili del fuoco di Macerata e dall’ingegnere Katiuscia Faraoni, responsabile del settore lavori pubblici del Comune di Tolentino, è emersa la necessità di interdire l’accesso agli edifici prospicienti il cantiere dove si è verificato il crollo e interdire il traffico pedonale e veicolare in via Bezzi per motivi di incolumità pubblica, in quanto la parte dell’edificio ancora da demolire risulta gravemente compromessa con un concreto e reale pericolo di crollo.

Essendoci i presupposti per l’adozione di un’ordinanza di carattere urgente al fine di prevenire pericoli all’incolumità pubblica e privata, è stata emessa un’ordinanza per l’inagibilità indotta per pericolo di crollo per i due appartamenti, fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. Inoltre si è provveduto immediatamente alla delimitazione e all’interdizione con idonea barriera antintrusione dell’area compresa tra i civici 6 e 14 di via Bezzi. «Al legale rappresentante della ditta esecutrice dei lavori spetta di incaricare un tecnico qualificato che attesti l’avvenuta rimozione delle cause che hanno determinato l’inagibilità degli edifici il ripristino delle condizioni di sicurezza sulla pubblica via», spiega il Comune. I danni dovrebbero essere risarciti tramite assicurazione.