Crolla il numero di artigiani. Nelle Marche il dato peggiore. Crescono benessere e alimentare

Nel decennio 2014 – 2024, nelle Marche il numero degli artigiani (la categoria è costituita da titolari, soci e collaboratori familiari) è crollato da 68.961 a 49.572, 19.369 in meno, un calo del 28 per cento, il più alto tra tutte le regioni italiane. Solo nell’ultimo anno, tra il 2023 e il 2024, sono 3.547 gli artigiani "spariti", vale a dire il 6,7% in meno, anche in questo caso il valore più alto del Belpaese.

In questo quadro, le province più colpite nel 2024 sono quelle di Ancona (rispetto al 2023 - 1.254 artigiani, - 9,4%) e Ascoli (- 535, - 7,9%) e Fermo (- 447, - 6%); va un po’ meglio, ma sempre con valori negativi, per le province di Pesaro Urbino (-702, -5,5%) e Macerata (- 609, - 5%). Questo dicono i numeri dell’indagine condotta dall’Ufficio studi della Cgia che ha elaborato i dati dell’Inps e, per quanto concerne il numero delle imprese artigiane attive, di Infocamere/Movimprese, definendo quella delle Marche una vera e propria emorragia.

Nel fenomeno generale, però, si devono cogliere anche alcuni aspetti positivi. Una parte di questa riduzione, infatti, è attribuibile al processo di aggregazione/acquisizione che ha interessato alcuni settori dopo le grandi crisi 2008/2009, 2012/2013 e 2020/2021: da una parte ha diminuito il numero degli artigiani, dall’altra ha contribuito ad aumentare la dimensione media delle imprese, con un aumento della produttività.

E va anche detto che non tutti i settori artigiani hanno subito la crisi: quelli del benessere e dell’informatica presentano dati in crescita. Nel primo, in particolare, c’è un costante aumento degli acconciatori, degli estetisti e dei tatuatori; nel secondo, invece, sono in espansione i sistemisti, gli addetti al web marketing, i video maker e gli esperti in social media. Va altrettanto bene anche il comparto dell’alimentare, con risultati significativi per gelaterie, gastronomie e pizzerie per asporto.