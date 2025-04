Crolla il tetto dell’edicola votiva. Interviene il Comune

Un cedimento improvviso dell’antica trabeazione lignea ha causato il crollo parziale del tetto della piccola edicola mariana in località Piannè, lungo la strada che conduce a Braccano, all’incrocio per Campamante di Foro a Matelica.

Immediato è stato l’intervento dei tecnici comunali per mettere in sicurezza la struttura ed evitare conseguenze per i pedoni o i mezzi di passaggio. La piccola struttura settecentesca, priva di particolare pregio storico-artistico, si trova accanto alla villa Mattei ed è stata per secoli frequentata dai viandanti che vi si potevano fermare per cercare ristoro dal sole o protezione in caso di maltempo. Il primo ringraziamento è giunto dalla nipote del fondatore dell’Eni, Rosangela Mattei, che ha elogiato "il sindaco Cingolani e l’ufficio tecnico comunale per la tempestività dell’intervento in questa edicola, che è stata sempre un rifugio per i passanti ed un luogo di preghiera".

m. p.