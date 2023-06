Crolla la tettoia mentre lavora: gravissimo

di Paola Pagnanelli

È ricoverato in condizioni gravissime un 54enne civitanovese, rimasto ferito ieri mattina in un infortunio sul lavoro. Poco dopo le 10, l’uomo era al lavoro in un appartamento di via Ugo Bassi, per montare le zanzariere alle finestre. Ma mentre era impegnato in questa operazione, inavvertitamente ha messo un piede su una tettoia che era alla stessa altezza della finestra. Purtroppo però la struttura, in amianto, non ha retto il suo peso e il 54enne è precipitato di sotto, all’interno di un magazzino adiacente all’abitazione, da un’altezza di cinque metri. Subito sono stati chiamati i soccorsi. Il personale medico del 118 ha dovuto rianimare il ferito, che aveva battuto la testa ed era in arresto cardiaco. Dopo questo primo intervento in emergenza fatto sul posto, per lui è stato disposto il trasferimento immediato all’ospedale regionale di Torrette, dove il civitanovese è stato portato con l’eliambulanza, atterrata poco lontano. La prognosi per lui è riservata, e le sue condizioni sono molto critiche. In via Ugo Bassi sono stati chiamati anche gli ispettori del Servizio prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro dell’Ast, che hanno fatto un primo sopralluogo e acquisito alcuni documenti. Il 54enne era dipendente di una ditta del posto specializzata in questo tipo di lavori, ma ora si dovranno fare tutti i chiarimenti del caso sotto il profilo del suo inquadramento formale e della sua formazione in termini di sicurezza. Sul posto è arrivato anche il fratello del ferito, molto colpito e addolorato da quell’infortunio capitato al suo familiare. Le indagini sono state appena avviate. In via Bassi sono intervenuti anche i vigili del fuoco e i carabinieri di Civitanova, per le operazioni di soccorso e gli accertamenti di legge necessari. Purtroppo quanto accaduto riporta ancora una volta l’attenzione sul tema dell’incolumità dei lavoratori, troppo spesso esposti a rischi e pericoli sottovalutati. In particolare invece proprio le lavorazioni in quota sono quelle considerate tra le più a rischio, insieme con quelle in cui ci sono carichi pendenti. Per questo l’attenzione dovrebbe essere massima.