Crolla tetto di un edificio a Montecassiano: Paura nel centro storico

Paura ieri pomeriggio a Montecassiano, dove il tetto di un edificio di valenza storica, è letteralmente imploso. L’allarme è arrivato dal centro storico, in zona Porta San Giovanni, dove si trova un edificio per fortuna da tempo disabitato. L’abbandono non ha giovato alle condizioni della struttura, che ieri pomeriggio all’improvviso ha avuto un cedimento importante. Nessuno è rimasto ferito, anche perché il tetto è finito tutto tra i muri dello stabile. Con i vigili del fuoco però si è posto il problema di valutare quali fossero le condizioni delle pareti, per capire se anche queste possano essere a rischio cedimento e, dunque se fosse il caso di transennare l’area per evitare il passaggio dei pedoni, in caso di eventuali crolli. Le valutazioni sono in corso con i tecnici degli uffici e dei pompieri.