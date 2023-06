Crolla un tetto in centro, evacuate due famiglie

Recanati (Macerata), 13 giugno 2023 – Erano all’incirca le 20.30 di domenica quando si è avvertito un forte boato che ha accompagnato il crollo dell’intera volta di un palazzo di tre piani in pieno centro storico, a Recanati, in piazzale Fedeli, all’angolo fra via XX Settembre e via Roma. Sull’intera zona si è sollevata una grossa nuvola di polvere e il cedimento ha provocato la caduta di numerose tegole sulla sede stradale. Fortunatamente nessuno stava transitando in quel momento, né auto, né pedoni e il proprietario dell’appartamento al secondo piano, G.E,. si trovava fuori casa.

L’abitazione, dove è avvenuto il cedimento di tutta la copertura dell’immobile, è disabitata da tempo e da qualche settimana sono in corso lavori di ristrutturazione. Al piano terra del palazzo, gravemente danneggiato, sorge un’attività commerciale, il Centro Tim di Andrea Pompei. Il bilancio del crollo è pesante: due le famiglie evacuate, quella dell’anziano che occupa l’appartamento al secondo piano e la famiglia che risiede nel palazzo confinante, che si apre su via XX Settembre: per entrambi è stato disposto l’allontanamento dai loro alloggi e la ricerca di una sistemazione alternativa, almeno finché non saranno ripristinare le condizioni di sicurezza. Sospesa anche l’attività commerciale. I vigili del fuoco, intervenuti da Osimo con diversi mezzi, hanno provveduto a puntellare i locali dichiarando l’intero immobile inagibile. Sul posto è accorso anche il sindaco Antonio Bravi e una squadra della Polizia Municipale per predisporre in tutta fretta un’ordinanza per adottare i provvedimenti necessari a tutela dell’incolumità pubblica, fra cui anche quello della modifica della viabilità. Chiusa, infatti, via Porta Marina e modificato il senso di marcia del centro storico per cui già da domenica notte è possibile entrare da via Primo Luglio e proseguire sino a via Montemorello, attraversando cioè, in tutta la sua lunghezza, il centro storico. Disagi anche per gli esercizi commerciali che si aprono lungo Porta Marina chiusa al traffico mentre l’ingresso alla casa di riposo e alla Rsa dovrà avvenire attraverso il giardino degli Ircer di via Calcagni o la porta di servizio su via Cesare Battisti.

Ora l’impresa, che era al lavoro nell’appartamento al terzo piano dell’immobile, sarà impegnata a mettere in sicurezza tutta la parte pericolante del fabbricato con l’istallazione di un’impalcatura proprio su via XX Settembre e piazzale Fedeli. Intanto ieri si è provveduto a raccoglie tutte le macerie del tetto crollato. Il sindaco valuterà gli ulteriori provvedimenti da adottare anche in previsione del passaggio domani della Mille Miglia e il giorno dopo della processione del patrono San Vito. Entrambi gli eventi prevedevano, infatti, l’ingresso per Porta Marina e via XX Settembre ora transennate. Andrea Pompei, titolare del Centro Tim, è sconvolto per quanto accaduto perché lo costringerà a tenere chiusa l’attività per molti giorni: si parla di una quindicina.