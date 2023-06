Crolla un tetto in una palazzina, ripristinata la normale viabilità

Il sindaco Antonio Bravi, ottenuta la dichiarazione di messa in sicurezza dell’immobile che fa angolo fra via XX Settembre e via Roma, dove domenica sera si è verificato il crollo del tetto, ha ripristinando la normale viabilità. Una buona notizia, non solo per i recatesi e i residenti della zona in particolare, ma anche per l’organizzazione della Mille Miglia le cui oltre 400 auto d’epoca povranno passare proprio oggi per via XX Settembre per recarsi poi a casa Leopardi e da qui, attraverso la circonvallazione cittadina, dirigersi alla volta di Macerata. Fugate anche le preoccupazioni del parroco della chiesa di San Vito i cui festeggiamenti si terranno domani, festa del patrono: la processione con la statua del santo potrà regolarmente partire dalla chiesa di San Vito, a pochi passi dal palazzo lesionato, e percorrere il tragitto stabilito. In giornata potrebbe anche far rientro nella sua abitazione la famiglia che confina con l’immobile danneggiata: la loro casa sembra non aver subito danni e risulta sicura.

Diversa, invece, la situazione dell’anziano che abita al secondo piano del palazzo, proprio al di sotto del tetto crollato: qui i vigili del fuoco hanno accertato danni al solaio e per lui si prospettano ancora giorni fuori casa. Ancor più grave la situazione dell’esercizio commerciale presente al piano terra dell’immobile, il centro Tim di Andrea Pompei che ugualmente si vede costretto a restare chiuso ancora per diversi giorni. "Per una serie di circostanze è andato tutto bene – commenta il sindaco Bravi –, mentre poteva essere un evento con un epilogo veramente drammatico. I vigili del fuoco hanno fatto un’approfondita verifica con una ricca documentazione fotografica molto dettagliata e da questa si potrà capire le cause di quanto accaduto. C’erano dei lavori in corso e un qualche collegamento penso che ci possa essere e che sia difficile da escludere".