Crolla un tetto, ma nessun ferito

I vigili del fuoco di Macerata sono stati allertati ieri mattina in seguito al crollo d’una piccola parte del tetto di una vecchia abitazione situata nel centro storico della frazione Avenale di Cingoli. La casa era occupata da un anziano residente da solo e sempre assistito premurosamente dalla sorella che risiede in un altro edificio a poca distanza. L’uomo, non trovandosi in prossimità dell’angolo in cui è avvenuto il limitato cedimento, è rimasto pienamente incolume. E’ stata la donna a chiedere l’intervento dei pompieri che hanno operato sul posto adottando le opportune misure. Impegnata anche la polizia locale con l’ufficio urbanistica. Per il Comune, presente l’assessore Gilberto Giannobi che ha preso atto delle operazioni effettuate e del fatto che, stante la verificata inagibilità dell’edificio, l’anziano andrà a convivere con la sorella.

g. cen.