Crolla una parte di muro del cimitero

Il vento forte dei giorni scorsi ha provocato il crollo di un tratto del muro perimetrale del cimitero di campagna di Santa Croce di Recanati. Il cedimento molto probabilmente è avvenuto nella giornata di sabato scorso quando il vento ha battuto tutto il territorio con grosse raffiche che hanno raggiunto anche i 100 km orari. La parte interessata al crollo è quella di sinistra rispetto all’entrata principale e interessa il muro per una lunghezza di una decina di metri. La grossa falla, che si è aperta, a distanza di giorni ancora non è stata messa in sicurezza né è stato impedito l’accesso di estranei. Nel cimitero di campagna erano state di recente eseguite opere di manutenzione straordinaria, soprattutto a carico dei loculi comunali, ed era stata recuperata la Cappellina interna, per una spesa complessiva di circa 30 mila euro.