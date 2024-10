Crolla una quercia a Villa Potenza. Rami su auto e tetto di un’azienda

Crolla una quercia sopra un’auto e i rami finiscono anche sul tetto dell’azienda, tanto da essere necessario l’intervento dei vigili del fuoco. L’allarme è scattato nella prima mattinata di ieri, pochi minuti dopo le 8, quando i vigili del fuoco del Comando di Macerata sono intervenuti davanti a un’azienda che si trova in contrada Potenza, a Villa Potenza.

Una grossa quercia era, infatti, caduta davanti ad una fabbrica. I rami sono finiti sul tetto del capannone dell’impresa e anche su una macchina di proprietà della ditta stessa, parcheggiata lungo la strada. Fortunatamente non ci sono stati feriti. I pompieri hanno lavorato per rimuovere dal tetto i rami e liberare anche l’automobile aziendale rimasta sotto, infine hanno messo in sicurezza l’intera area interessata.

c. m.