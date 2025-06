"Crolli a ripetizione dopo il terremoto, rischi per la sicurezza"

"In montagna il rischio zero non esiste, questa è la premessa. Ma ad oggi, anche alla luce degli ultimi accadimenti, è bene scegliere siti di arrampicata con roccia più sicura, pareti con situazioni di minore criticità, falesie più frequentate". È la raccomandazione di Gianluca Lanciani, direttore della Scuola di alpinismo, scialpinismo e arrampicata libera "Giuliano Mainini", sezione Cai Macerata e istruttore nazionale di scialpinismo. Lanciani opera nel settore da trent’anni ed è reduce da un corso di alpinismo su ghiaccio a Courmayeur. "Lungi da me giudicare i due alpinisti che hanno avuto l’incidente sul Monte Bove – precisa –. Ma il nostro obiettivo è fare in modo che non riaccada o che comunque accada il meno possibile. Dobbiamo lavorare sempre di più sulla prevenzione".

Com’è la situazione per le nostre montagne?

"Dopo gli eventi sismici del 2016, tranne per qualche ricognizione di tipo escursionistico senza addentrami sulle vie di roccia, io non ho messo più mano sulle pareti del Monte Bove. Il terremoto ha modificato in modo importante le pareti, ci sono stati crolli consistenti, sono saltate le porzioni di roccia nei tiri chiave, sia sul versante nord che su quello sud. Questo ha pesato sulla sicurezza di molte pareti del gruppo montuoso dei Sibillini. Ad esempio, lo scorso inverno, sul Vettore è crollata una struttura rocciosa sul Castello del Pizzo del Diavolo. Questo deve farci riflettere: continuano ad esserci crolli, negli anni successivi alle scosse qualcosa ha continuato a muoversi".

Come risolvere allora la situazione?

"Ovviamente non possiamo chiudere tutta la montagna. Occorre, per chi fa alpinismo, accettare una porzione di rischio mettendo in atto però tutte le accortezze possibili. Comprendo ad esempio che questi giorni fa molto caldo, ma per le arrampicate bisogna partire a un orario che favorisca le situazioni di soccorso. Altrimenti, al tramonto, qualsiasi intervento diventa più problematico. Il compito di noi istruttori è educare alla montagna: ciascuno, una volta che ha consapevolezza, è libero di decidere dove e con chi andare. Purtroppo oggi alcune relazioni di guide alpinistiche e i post sui social contribuiscono a sottovalutare le problematiche".

In che senso?

"Inconsapevolmente chi scrive sui social "ottime condizioni di passaggio" è come se invitasse chi legge a fare quello che ha fatto lui. Ma non tutti hanno le stesse capacità. A volte c’è anche il fattore fortuna. Non bisogna quindi andare dietro alle esperienze raccontate dagli altri. Negli ultimi anni abbiamo registrato una fruizione della montagna sempre maggiore. E questo, di conseguenza, aumenta l’esposizione ad incidenti. Ecco perché è fondamentale l’educazione a una frequentazione consapevole per ridurre al minimo i rischi".

Lucia Gentili