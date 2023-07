Crollo del tetto, il centro Tim potrà riaprire

Era l’11 giugno scorso quando il crollo del tetto di un vecchio stabile di tre piani, posto nel centro storico di recanati, in piazzale Vito Fedeli, veniva giù rendendo inagibile l’intero edificio. Il crollo ha obbligato il recanatese G.E., che abitava al secondo piano del palazzo, che per fortuna quella sera era fuori di casa, a trovarsi un’altra sistemazione provvisoria e a sospendere l’attività del centro Tim di Andrea Pompei che si trovava a piano terra. Buone notizie almeno per quest’ultimo perché proprio in queste ore il sindaco Antonio Bravi ha firmato l’ordinanza di revoca parziale della sua precedente disposizione, emessa all’indomani del crollo, più di un mese fa, permettendo la ripresa dell’attività dell’esercizio pubblico che si apre direttamente sul piazzale antistante il palazzo con il tetto crollato. Questo perché l’ingegnere Andrea Socci, direttore dei lavori in corso nel fabbricato, ha dichiarato che da lunedì 10 luglio sono state ripristinate le condizioni di sicurezza dell’esercizio pubblico con accesso su piazzale Fedeli. Rimane invece, ancora fuori di casa, con grande suo disappunto, G.E. considerati i notevoli danni subiti dal solaio della sua abitazione sul quale è crollato il tetto.