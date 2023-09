Crollo del tetto in centro, la pioggia fa altri danni

di Asterio Tubaldi

Ha dell’incredibile la storia del crollo di un tetto di una abitazione in pieno centro storico a Recanati avvenuto la sera dell’11 giugno scorso. A distanza di più di tre mesi il problema non solo non è stato risolto, con la riparazione della copertura dello stabile, ma anzi è peggiorato. L’attività commerciale, un centro Tim e un angolo attrezzato per sviluppo e produzione di fotografie, collocata al piano terra (l’immobile è dislocato su tre piani), dopo qualche settimana dal crollo era riuscito a riaprire i battenti, ma poi, con le prime piogge, è stata costretta di nuovo a traslocare altrove, in un altro locale sempre del centro storico, a causa – si legge sulla porta d’ingresso dell’esercizio – "d’infiltrazioni d’acqua che hanno provocato il distacco di pezzi di intonaco nella parete interna del negozio creando ovunque umidità". Pensare che il direttore dei lavori in corso nel fabbricato aveva dichiarato, già il 10 luglio scorso, che erano state ripristinate le condizioni di sicurezza dell’esercizio pubblico con accesso su piazzale Fedeli e che, pertanto, questo poteva di nuovo alzare le serrande e aprire al pubblico. La rabbia del titolare dell’attività commerciale è comprensibile perché il locale che occupava era in comodato d’uso gratuito, grazie al grado di parentela con la legittima proprietaria mentre per la nuova sede deve sobbarcarsi un canone d’affitto. In più ci sono tutti i lavori da fare per adeguare il locale e avvertire i suoi clienti della nuova dislocazione. E pensare che, giusto per non farsi mancare i motivi di tanto sconforto e delusione, le apparecchiature per il servizio foto le aveva acquistate di recente da un fotografo che aveva chiuso la sua attività, nel dicembre dell’anno scorso, anche lui operante in pieno centro storico. Non meno disagi li sta subendo G.E., inquilino ottantenne del secondo piano che da quel fatidico 11 giugno sta vivendo una situazione da incubo. Infatti non può rientrare in casa sua per motivi di sicurezza dopo i notevoli danni subiti dal solaio della sua abitazione sul quale è crollato il tetto. Per tutto questo tempo è stato costretto a chiedere ospitalità da suo fratello che risiede in periferia. Situazione pesante per un anziano che vive come un dramma la privazione della sua casa. Il terzo piano, al momento del crollo, fortunatamente era disabitato per lavori di ristrutturazione. Ma come è possibile che, a distanza di tre mesi, il tetto non sia stato riparato? Il ritardo è legato a quanto pare alla difficile operazione progettuale perché l’intervento che l’impresa dovrà eseguire sarà complesso. Ma si spera che prima della fine dell’anno possa essere rimesso in sicurezza l’intero stabile.