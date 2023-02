Crollo delle nascite nel 2022: solo 250 nuovi baby civitanovesi

A Civitanova crollo delle nascite nel 2022. Tra fiocchi rosa e azzurri, soltanto 250 i neonati, un dato molto inferiore (-71 culle) a quello dell’anno prima, quando la cicogna fece 321 viaggi. Il dato è il peggiore in assoluto, anche rispetto al 2020 quando i pargoli furono 281. Entrando nel dettaglio sono nati 141 maschi e 109 femmine, di cui 149 nel comune, 100 in altro comune e uno all’estero. I numeri emergono dalle elaborazioni dell’Ufficio Servizi anagrafici e demografici del Comune, dalle quali emerge che i residenti sono invece sensibilmente aumentati, di 46 unità: 42.398 nel 2022, con la costante della prevalenza numerica della popolazione femminile (22.208) su quella maschile (20.190). Lo scorso anno erano 42.352. I decessi registrati sono 523. Questa la composizione della popolazione per fasce di età: da 0 a 19 anni 7.284 persine; 6.381 da 20 a 34 anni; 12.537 dai 35 ai 54 anni; 11.040 dai 55 ai 74 anni; oltre 5.156 dopo i 75 anni. Le famiglie sono 18.509 e con almeno uno straniero 2.270, con intestatario straniero 1.654. Dieci le convivenze anagrafiche e 29 quelle di fatto. Gli iscritti per immigrazione (Italiaestero) sono 1.433, mentre risultano 1.110 i cancellati per emigrazione sia in Italia che all’estero. In 189 hanno acquisito la cittadinanza italiana (97 maschi e 92 femmine), mentre lo scorso anno l’hanno acquisita 130 persone. Scendono a 4.302 (da 4.378) gli stranieri residenti di cui 1.867 uomini e 2.435 donne. Le persone senza fissa dimora sono 58 (42 uomini e 16 donne). Questa la composizione straniera: Cina 635, Albania 203, Bangladesh 235, Marocco 142, Pakistan 563, Romania 683, Ucraina 320, Tunisia 145, Polonia 97, Russia 114, Filippine 79, Senegal 64, Brasile 79, Nigeria 53, Argentina 39, Afghanistan 53, Bulgaria 52. I dati sono stati elaborati dal dirigente Paola Recchi e dall’addetto all’Ufficio elettorale Stefania Cesaretti. Il lavoro confluirà all’Istat.