Cronica carenza dei camici bianchi Largo agli specializzandi, ma non basta

di Franco Veroli

Nella cronica carenza di posti negli organici della nostra sanità - che nel periodo estivo si complica - si cerca di fare di tutto affinché vengano comunque garantiti quei livelli essenziali di assistenza rispetto ai quali non sono concesse deroghe. A partire dalla presenza dei medici di medicina generale: da tempo, ormai, i vuoti vengono rimpiazzati con specializzandi ai quali si offre un incarico a tempo determinato e un massimale di 1.000 pazienti, salvo trasformarlo in tempo indeterminato una volta concluso il corso e acquisito il diploma di formazione specifica in medicina generale.

Ultimi due casi, in ordine di tempo, quelli delle dottoresse Giulia Andreani ed Eleonora Cirilli, alle quali la direttrice dell’Ast, Daniela Corsi, ha conferito l’incarico temporaneo di assistenza primaria nel distretto di Civitanova, entrambe con ambulatorio principale nella stessa città. Nello stesso tempo è stato rinnovato e ampliato (fino a 35 ore settimanali) il contratto di collaborazione tra l’Ast e il dottor Guido Marcucci, settantenne, per "garantire oltre all’attività ambulatoriale, anche l’attività domiciliare che si ritiene strettamente necessaria vista la tipologia del territorio, l’età avanzata della popolazione ivi residente e l’assenza, al momento, di altri medici di medicina generale" (il nuovo contratto di collaborazione copre i mesi di agosto e settembre).

Restando nell’entroterra, la stessa Ast ha rinnovato con il comune di Caldarola il contratto di comodato con il quale quest’ultimo mette a disposizione un locale di circa 50 metri quadrati in via Matteotti, per ospitare il servizio relativo al Centro prelievi e anche la guardia medica. Dopo il terremoto del 2016, infatti, anche la struttura ex – ospedale di Caldarola, che ospitava entrambi i servizi, è stata compromessa. Il contratto di comodato è assolutamente necessario, poiché – specifica l’Ast - "la sede di Caldarola è indispensabile per il mantenimento della sede di continuità assistenziale e punto prelievi in quanto zona terremotata con locali ad oggi inagibili".

E, poi, si interviene sui contratti a tempo determinato in scadenza proprio domani, 31 luglio, prorogandoli fino al prossimo 31 dicembre. In tutto si tratta di dieci contratti: sei assistenti amministrativi, un coordinatore amministrativo, due operatori tecnici magazzinieri e un fisioterapista. Anche in questo caso si evidenzia come la maggior parte di queste assunzioni siano temporanee su posto vacante in attesa dell’espletamento della procedura concorsuale, non ancora espletata, indetta dalla vecchia Asur l’11 giugno del 2019: insomma, non sono bastati più di quattro anni per svolgere il concorso. Non che manchino le risorse, e lo stesso piano occupazionale 2023 prevede posti a tempo indeterminato in misura sufficiente al riassorbimento di queste professionalità nella programmazione ordinaria. Ma forse è ora di limitare al massimo i contratti a tempo e di velocizzare le procedure concorsuali, anche per evitare di creare nuova precarietà.

Proprio nelle scorse settimane è stato avviato il percorso per stabilizzare oltre un centinaio di precari Covid, ma il futuro si presenta comunque difficile. "Al 31dicembre 2020 – ha sottolineato all’inizio di quest’anno Loredana Longhin, della Cgil regionale – nelle Marche il comparto della sanità contava 18.994 dipendenti. Di questi, il 36,2%, tra 3 - 9 anni, sarà in età pensionabile. Una percentuale che giunge a quota 43,4% per i medici di emergenza e urgenza e al 43,5% per i medici di medicina generale. Il tutto mentre il fabbisogno stimato per l’intero settore ammonta a 7.430 lavoratori e lavoratrici di cui 5.011 solo infermieri".