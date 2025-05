Cronisti per un giorno con il Carlino. Alunni della San Giuseppe in redazione

Alunni cronisti per un giorno. È l’esperienza vissuta ieri dai ragazzi della classe quinta dell’Istituto San Giuseppe di Macerata, in visita alla redazione de "il Resto del Carlino" in via Garibaldi. Dopo aver appreso in classe alcune nozioni sul giornalismo, gli scolari hanno toccato con mano come nasce un vero e proprio quotidiano. Nella sede maceratese del giornale hanno appreso i primi rudimenti del mestiere, dalla raccolta delle notizie alle regole per la stesura di un articolo, dalla titolazione degli articoli alla vita di redazione. Tante le domande sui segreti della professione. Poi i ragazzi si sono messi in gioco in prima persona, lavorando alla creazione di una prima pagina di giornale, che poi hanno stampato e portato a scuola.