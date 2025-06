Cronoscalata Sarnano-Sassotetto. Spettacolo di motori sui Sibillini

Il Trofeo Lodovico Scarfiotti, cronoscalata Sarnano-Sassotetto, si correrà dal 25 al 27 luglio. Alle pendici dei Sibillini andrà in scena lo spettacolo tricolore con l’impegnativo percorso da Sarnano a Sassotetto. Lo staff organizzatore dell’Automobile Club Macerata con l’Asd Ac Macerata e il Comune di Sarnano sta lavorando per definire i dettagli dell’evento. Il 34° Trofeo Lodovico Scarfiotti ha validità per il Campionato italiano velocità montagna (Super Civm), ottava prova per la zona nord e settima prova per la zona sud. La 17esima edizione del Trofeo Storico Scarfiotti sarà invece la quinta delle nove prove del Campionato italiano velocità salita auto storiche, anch’esso sempre atteso dagli appassionati. Confermata la lunghezza del percorso di 9.927 metri con partenza dalla località Brilli e l’arrivo a Fonte Lardina con un dislivello di quasi 800 metri. Il centro storico di Sarnano sarà come da tradizione "occupato" dalle zone paddock dei piloti e team protagonisti, distribuiti tra il parcheggio Bozzoni, piazza della Libertà, via Beniamino Gigli e via Benedetto Costa.

re. ma.