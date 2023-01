Tutto pronto per il 10° "Cross Città di Castelraimondo", trofeo valido come terza prova del campionato regionale di società di corsa campestre master 2023, promosso dalla Fidal Marche e dal locale Gruppo Podistico Avis. La manifestazione si terrà domenica al campo sportivo comunale con gare maschili e femminili aperte ai podisti marchigiani. Il ritrovo è alle 8.15, con la prima partenza alle 9.15. Grande soddisfazione per il presidente del gruppo podistico Maurizio Guido: "Ringraziamo i collaboratori, l’amministrazione, le associazioni coinvolte e tutti coloro che stanno scegliendo di partecipare. Ci aspettiamo una bella gara con tanti atleti che verranno a Castelraimondo per mettersi alla prova e gareggiare con sportività". "Il nostro Comune si conferma centro per le manifestazioni sportive a carattere podistico, grazie al gruppo locale guidato da Fabio Scuriatti". commenta l’assessore allo sport Edoardo Bisbocci.