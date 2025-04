Crowdfunding per il terzo settore

Il Banco Marchigiano lancia una nuova iniziativa a sostegno del terzo settore, investendo su strumenti innovativi come il crowdfunding e la formazione specializzata. In collaborazione con Ginger Crowdfunding, la Banca dà il via alla prima edizione di "Insieme per il bene comune", un progetto che mette a disposizione risorse concrete e competenze professionali per le realtà non profit del territorio marchigiano e abruzzese.

L’iniziativa sarà presentata lunedì alle 17.30 a Civitanova, nella sala conferenze della sede del Banco Marchigiano in vicolo Nettuno 29. Durante l’incontro, gratuito e aperto a tutte le organizzazioni del terzo settore – clienti e non della banca –, saranno illustrate le modalità per accedere al programma, che prevede un percorso formativo gratuito sul crowdfunding, curato da Ginger; affiancamento personalizzato da parte di esperti per sviluppare campagne di raccolta fondi efficaci; un cofinanziamento pari al 30 per cento dei fondi raccolti online, fino a 4mila euro a progetto, per i primi 4 progetti in graduatoria.

Il corso di formazione, riservato a un massimo di 20 organizzazioni, si svolgerà online nelle date 22, 26 e 28 maggio.