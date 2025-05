"Crudeli le parole di Ilaria Salis sul carcere"

Ilaria Salis, le tue affermazioni sull’abolizione delle carceri sono non solo irrealistiche, ma anche profondamente crudeli. Come madre di Pamela Mastropietro, vittima di un’atrocità inimmaginabile, mi sento in dovere di dirti che la tua utopia è profondamente sbagliata". Così Alessandra Verni, la mamma di Pamela Mastropietro, la ragazza di 18 anni violentata, uccisa e fatta a pezzi a Macerata nel 2018, in una lettera rivolta a Ilaria Salis, l’ex attivista ora eurodeputata di Alleanza Verdi e Sinistra, che ospite al podcast ‘Pulp’ di Fedez e Mr. Marra si era detta favorevole all’abolizione del carcere.

"Non si può permettere che dei criminali rimangano liberi di continuare a delinquere, ignorando così il dolore e la sofferenza di chi ha subito violenze indicibili – prosegue Verni –. Parlare di abolire le carceri significa dimenticare le vite spezzate, le famiglie distrutte e il terrore che molte persone vivono ogni giorno. È facile teorizzare senza considerare le conseguenze reali delle tue idee. La giustizia non è un concetto astratto: è il diritto di ogni vittima di sentirsi protetta e rispettata. Ogni volta che parli, ricorda che ci sono famiglie come la mia che portano un dolore incolmabile e che sentono il bisogno di giustizia".