Csi: 73 anni di sport autentico

Ha alle spalle ben 73 anni di attività sportiva, il Csi Recanati e domani alle ore 10.30, all’aula magna del Comune, si terrà la festa di compleanno aperta a tutti gli appassionati dello sport, ai cittadini, alle associazioni sportive e culturali. Il momento principale della giornata sarà la presentazione del libro "Csi Recanati: 73 anni tra storia e società" a cura del professor Andrea Marinelli. Questo libro celebra la lunga tradizione sportiva della città e offre uno sguardo approfondito sui successi, le sfide e le storie uniche che hanno plasmato il Csi Recanati e lo sporto recanatese nel corso dei decenni. Fu la locale Azione Cattolica a promuovere la prima associazione, il cui direttivo era composto da Bruno Cingolani, presidente, Giuseppe Guzzini Vice, Don Lamberto Pigini, Firmino Gelatini e Giuseppe Elisei segretario. Nel 1959 entrò in società anche l’eclettico Silvano Filipponi (ne fu residente anche per alcuni anni) dando un particolare impulso al gioco del calcio. Oggi a dirigere l’associazione è il giovane imprenditore Romano Frenquelli. Dopo la presentazione del libro, ci sarà la visita alla mostra fotografica che ripercorre la storia del Csi Recanati grazie al ricchissimo archivio di Silvano Filipponi. Un funzionario di Poste Italiane sarà presente (presso l’Atrio comunale di Piazza Leopardi dalle ore 13,15 alle ore 18,45) per effettuare l’annullo postale ufficiale in occasione dell’anniversario.

Asterio Tubaldi