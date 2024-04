Cuccuru porta Civitanova in vetta a Parigi

Nella giornata di domenica, la squadra ‘Civitanova Triathlon Asd’ ha trionfato alla Maratona di Parigi 2024, grazie alla vittoria dell’atleta paralimpica Rita Cuccuru che si è aggiudicata la gara percorrendo i 42,195 kilometri in 2 ore, 35 minuti e 21 secondi precedendo di quasi dodici minuti la francese Nadège Monchalin. Un altro grande successo per l’atleta di origini sarde, da anni residente a Maranello, entrata nella top dieci delle paratriatlete più forti del mondo.

Un’enorme soddisfazione per la squadra civitanovese l’aver vinto una competizione così importante a livello internazionale, a dirlo è il presidente della società sportiva Marco Tarabelli. "Abbiamo vissuto una grandissima emozione insieme con Rita – spiega Tarabelli – è stata una gara molto impegnativa, soprattutto nei primi dieci kilometri e siamo orgogliosi di averla supportata in questa competizione a cui lei voleva partecipare da diverso tempo. Rita è entrata a far parte della nostra squadra a partire dal primo gennaio di quest’anno. Ci siamo conosciuti tramite un’amicizia in comune e sin dall’inizio ha creduto fortemente nel nostro progetto e nel nostro modo di lavorare. Uno dei nostri obiettivi – sottolinea Tarabelli – è quello di riuscire ad abbattere le barriere tra gli atleti normodotati e disabili grazie allo sport". La società civitanovese è affiliata sia alla Fitri, la Federazione Italiana Triathlon, sia alla Fispes, la Scuola Federale di Para Atletica, proprio per dare pieno supporto nelle varie discipline a tutti i paratriatleti.

Tra i tanti progetti che la squadra sportiva sta organizzando c’ è il ritorno a Civitanova, il 25 e 26 maggio, dei campionati italiani di Triathlon, Paratriathlon e, per la prima volta, di Para Aquathlon.

"Il 25 maggio il lungomare sud di Civitanova ospiterà il campionato italiano di ’Para Aquathlon’, a cui prenderanno parte i paratriatleti provenienti da tutta Italia – prosegue Tarabelli – e il 26, sempre al lungomare sud, si svolgeranno i campionati italiani regionali di ’Triathlon Sprint’ e ’Paratriathlon Supersprint’. Saranno due giornate – conclude Tarabelli – all’insegna della passione sportiva e dell’inclusione".