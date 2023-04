Cucinare bene e prodotti doc: arte maceratese

Alessandro

Feliziani

Cosa prepariamo per il pranzo di Pasqua? Chissà in quante case durante la settimana sono state dette queste parole. Più che una domanda è il coinvolgimento della famiglia nella preparazione del momento conviviale. Cucinare e mangiare sono riti quotidiani, che oggi – per colpa dei diversi tempi di lavoro all’interno di una stessa famiglia – tendono a disperdersi, ma una cena con parenti ed amici resta il modo

migliore per prendersi cura dei propri affetti. Proprio questa ritualità, che inizia con il fare la spesa, prosegue nel preparare i cibi e si conclude a tavola, è alla base della “Cucina di casa italiana”, neo candidata a

patrimonio immateriale dell’Unesco.

La cucina italiana, infatti, non è identificabile con una sola specialità, ma è quel mosaico di tradizioni, di sapori, di saperi e di forme di creatività, che ruotano attorno a prodotti stagionali e territoriali. E anche quando magari si improvvisa, bisogna sempre saper sfoderare un’arte che si tramanda da generazioni.

Persino se a dedicarsi ai fornelli è una sola persona, la pratica della cucina resta un

rito collettivo. La scelta del menù, gli ingredienti da procurare e l’allestimento della

tavola (i maceratesi Carlo Cambi e Petra Carsetti ne parlano in un loro libro di

successo) coinvolgono tutti, così come i commenti che ci si scambia mangiando.

Cucinare bene richiede competenza e qualità dei prodotti. Due aspetti su cui la

provincia maceratese può fare letteralmente “scuola”. L’istituto alberghiero di

Cingoli e l’istituto agrario di Macerata sono due “unicità” d’eccellenza del territorio,

che formano giovani per la ristorazione e tecnici per il miglioramento delle produzioni agricole. La valorizzazione e la tutela delle specie vegetali ed animali del territorio sono necessarie sia per tramandare le ricette della nonna, sia per la nuova gastronomia, così come prodotti di qualità sono indispensabili per una cucina sana, domestica o del ristorante che sia.

Buon pranzo di Pasqua a tutti.