"Cucina&Vino" a palazzo Cortesi: "Un’esperienza unica per i clienti"

Cucina&Vino nasce dalla volontà di donare agli ospiti un’esperienza nuova, con degustazioni legate al territorio e un’ottima selezione della cantina. Un ambiente dai colori caldi e dalle luci soffuse, divani ed eleganti lampade sui tavoli abbracciati da note di musica lounge dal vivo: questo l’ambiente ad accogliere i tanti curiosi giunti ieri nel cuore di Macerata per l’inaugurazione di Cucina&Vino, il nuovo ristorante nella storica cornice di palazzo Cortesi in piazza Cesare Battisti.

A spiegarne la nascita e l’obiettivo la socia Julia Bizzarri, che afferma: "Il locale nasce nell’ottica di sviluppare il concetto di ricezione diffusa, connesso quindi ad altri servizi di palazzo Cortesi. Le nostre energie si sono unite per rendere unica l’esperienza gastronomica dell’ospite, sia per quanto riguarda il cibo che i vini della cantina. Era nostro desiderio poter offrire ai clienti della struttura e del territorio cura e degustazioni, anche allo scopo di diversificare le proposte che ci sono in città. Accanto a questo siamo in apertura anche con la spa, prevista prima dell’estate. Sono molto contenta – continua Bizzarri –, ogni inaugurazione è come se fosse la prima; ogni locale che si apre è un modo per crescere e avvicinarsi alle persone, dai maceratesi stessi ai turisti".

"Quest’apertura è una grande soddisfazione – conferma la socia Sara Longarini –, non vedo l’ora che si torni a stare bene in questa piazza, uno spazio di valore che merita di essere vissuto. Abbiamo tenuto a restaurare questo posto per donargli un look moderno e rinnovato, pur mantenendo la sua tradizione". Il ristorante Cucina&Vino sarà aperto da domani sette giorni su sette, come aggiunge Longarini: "Saremo aperti sempre, sia a pranzo che a cena. Ci stiamo mettendo la grinta e il cuore, siamo famiglie del centro e teniamo fortemente al fatto che la nostra città si sviluppi e venga frequentata".