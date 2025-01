Cucinieri trionfatori in sette edizioni

Saranno Perugia e Verona ad aprire la due giorni, la volata che porterà alla consegna della 47esima Coppa Italia. Scenderanno in campo domani alle 16.15 mentre la Lube dopo, la seconda semifinale contro Trento infatti è in programma alle 18.30. Il club di Civitanova disputerà la 18esima semifinale nella competizione e sogna di tornare in finale quattro anni dopo l’ultima volta, oltretutto trionfale. E all’epoca non era certo una novità. Dal 2017 al 2021 la Lube ha sempre raggiunto l’ultimo atto di Coppa Italia, imponendosi contro Trento poi cadendo due volte contro Perugia prima di rifarsi sempre contro la Sir. In totale sono 7 le Coppa Italia già nella bacheca biancorossa e la prima fu alzata nel 2001, rappresenta il primissimo trofeo in assoluto nella storia della società (3-0 a Treviso, si giocò al PalaRossini di Ancona). L’edizione inaugurale della kermesse invece, nel 1979, se la aggiudicò la Panini Modena dopo un girone a 4 squadre.

an. sc.