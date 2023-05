Cucitrice a macchina e laureato in Farmacia

Le richieste giunte al Centro per l’impiego di Macerata. Una cucitrice a macchina esperta, o under 30 senza esperienza (codice offerat4512221, scadenza 15 maggio). Azienda edile di Treia cerca addetti alla manutenzione del verde con competenze di taglio erba e potature per manutenzione terreni con pannelli fotovoltaici, patente B e auto propria. Tempo pieno e determinato, 9 mesi, rinnovabile (codice offerta 599881, scadenza 16 maggio). Si cerca una badante per signora parzialmente autosufficiente a Cingoli che vive da sola (codice offerta 5131961, scadenza 16 maggio). Parafarmacia a Piediripa di Macerata cerca laureato in Farmacia anche senza esperienza. Assunzione a tempo indeterminato 38hsettimanali, su turni (codice offerta 4510184, scadenza 19 maggio). Impresa edile di Macerata cerca muratori specializzati 2° livello. richiesta patente B (codice offerta 1548834, scadenza 19 maggio). Inviare il curriculum a [email protected] specificando il codice offerta.