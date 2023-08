"Cultura Accessibile a Civitanova: Dov'è Finita?"

"L’estate volge al termine, con essa molte delle iniziative ricreative e culturali organizzate nella città e la domanda è: che fine ha fatto la cultura accessibile?". Lo chiede Mirella Franco, ex Pd e alle ultime amministrative esponente della coalizione del candidato sindaco Paolo Squadroni, che pone l’accento su quello che definisce "non una concessione, ma un fatto culturale che caratterizza il grado di civiltà raggiunto da una società civile; non è una specie di regalo che si concede una tantum alle persone con disabilità". Ricorda che "con Futura Festival, a prescindere da quale amministrazione fosse al governo, era iniziato un percorso culturale che non poteva che essere implementato e migliorato. Allora, perché cancellarlo?" Si rivolge all’assessore Manola Gironacci: "Ha mai sentito parlare di cultura accessibile? Ha mai provato di persona l’emozione di vedere l’attenzione e la soddisfazione nel partecipare agli eventi, da parte di tante persone che altrimenti resterebbero escluse, emarginate? Se sa cosa è la cultura accessibile, può dire che fine ha fatto?". Conclude la Franco sottolineando che "la disabilità è una condizione di salute in ambiente ostile e, prima o poi, in forma permanente o temporanea, interessa o interesserà, direttamente o indirettamente, ciascuno di noi. Si è certamente speso tanto, anche questa estate, in spettacoli e divertimenti e l’assessore può dircele? Azzardo io una cifra, prossima allo zero".